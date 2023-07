Avanços ucranianos em direção a Melitopol, Berdyansk e Bakhmut, "mas resta saber a que ritmo"

O avanço da contraofensiva ucraniana segue, neste momento, em três direções, sobretudo na zona de Zaporizhzhia, como diz o enviado especial da CNN Portugal, Sérgio Furtado.

Sabe-se que, nas últimas horas houve informação de que se dirigem a Melitopol, mas também a Berdyansk, com o objetivo de alcançar o mar de Azov e cortar as linhas de abastecimento do exército russo.

Mas, segundo o jornalista, também há avanços na zona de Bakhmut, com dois flancos a norte e a sul, numa tentativa de cercar e recuperar o território.