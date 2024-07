Azeite está cada vez mais caro (mas não são só más notícias quando vamos ao supermercado)

No início do ano, o preço do cabaz de bens essenciais rondava, em média, os 243 euros. No final desta semana, estava 15 euros mais barato, custando cerca de 228 euros. No entanto, há alimentos que continuam a encarecer, como é o caso do azeite, que ficou um euro mais caro no espaço de duas semanas. Mas foi a massa espiral o produto que mais subiu.