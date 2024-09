Azul admite processar TAP se dívida milionária não for paga

A Azul, companhia aérea brasileira que tem um acordo de partilha de voos com a TAP, voltou a exigir o pagamento da dívida e ameaça processar a empresa portuguesa caso o pagamento não seja cumprido. Em entrevista à CNN Portugal (do mesmo grupo da TVI), o presidente executivo da Azul admite que o processo pode romper a operação no Brasil, o que terá um efeito imediato: irá desvalorizar o valor da TAP na privatização. Mas garante que prefere que a conversa se mantenha amigável.