Onze bebés que estão internados no Hospital de Santa Maria testaram positivo a uma bactéria que pode provocar pneumonia ou meningite. No local esteve a repórter da CNN Portugal, Cláudia Valente de Oliveira, que falou com o infecciologista Álvaro Aires Pereira.

De acordo com o clínico os bebés não estão infetados, mas antes colonizados.