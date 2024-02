Bairro das Artes: A 2ª parte de "Duna" chegou aos cinemas mais ambiciosa que a primeira, "A Senhora de Dubuque" é uma estreia nacional no Teatro da Trindade e Jennifer Lopez lançou um documentário... sobre si própria

Depois de um atraso forçado pelas greves em Hollywood, "Duna: Parte 2" está finalmente à vista nas salas de cinema. Denis Villeneuve continua a adaptação do clássico de ficção científica com Timothée Chalamet e Zendaya nos principais papéis e ainda mais espetáculo nas cenas de ação; o glamour vanguardista das antestreias internacionais ajudou a lançar o que pode ser o primeiro "blockbuster" do ano. No teatro, uma das novidades da semana é "A Senhora de Dubuque" no Trindade, em Lisboa - uma peça de Edward Albee nunca antes encenada em Portugal. Jennifer Lopez lançou um documentário sobre "a maior história de amor nunca antes contada", isto é, sobre a busca de si própria e do amor nos últimos 20 anos.