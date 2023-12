Bairro das Artes: "A Minha Casinha" deu um filme, há "Um Sonho" no Teatro Nacional S. João e uma exposição de Paula Rego no Museu do Côa

Paula Rego é o novo cartão de visita do Museu do Côa; uma exposição com 80 obras da artista assinala os 25 anos da classificação do Parque Arqueológico da região como Património Mundial da Humanidade e há um novo filme de Miguel Gonçalves Mendes que apresenta o museu. No Teatro Nacional São João, no Porto, "Um Sonho" de August Strinberg é a peça do momento numa encenação de Bruno Bravo. Nos cinemas de todo o País, "A Minha Casinha" é o filme português da semana com a história de uma típica família portuguesa rodada em Baião; os Xutos e Pontapés (com o tema título) e Maro ouvem-se na banda sonora.