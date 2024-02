Bairro das Artes: a vida de Bob Marley deu um filme abençoado pela família, Carolina Deslandes e Bárbara Tinoco evocam o 25 de abril num musical e Maria Mendes vestiu "Portugal" na festa dos Grammy

"Bob Marley: One Love" é o primeiro de vários filmes sobre estrelas da música que vamos ver nos cinemas neste e no próximo ano; vai chegar às salas portuguesas uma semana depois de "O Pior Homem de Londres", um drama vitoriano com Albano Jerónimo a interpretar um personagem real do século XIX. "A Madrugada que Eu Esperava" é um musical que evoca os 50 anos do 25 de abril; Carolina Deslandes e Bárbara Tinoco são as protagonistas e as autoras de todas as canções que se vão ouvir no Teatro Maria Matos, em Lisboa, a partir de 14 de fevereiro. Maria Mendes foi nomeada pela 2ª vez para um prémio Grammy; na noite da festa, em Los Angeles, vestiu várias criações portuguesas que deram nas vistas na passadeira vermelha.