Bairro das Artes: realizador de "O Criador" imagina mundo dividido por causa da inteligência artificial

No regresso ao "Esta Manhã" da TVI, o Bairro das Artes abriu as portas a "O Criador", uma ficção científica original acabada de estrear nos cinemas. Joana Vasconcelos mostra peças nunca vistas em Portugal em "Plug-In", a nova exposição no MAAT. No segundo single do novo álbum, os Rolling Stones cantam "Sweet Sounds of Heaven" com Lady Gaga e Stevie Wonder. No Teatro Aberto, em Lisboa, a nova peça em cena é "Um Homem Inofensivo". O ator Edmundo Rosa acaba de se estrear como escritor com "Deus foi de férias".