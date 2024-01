Baixas temperaturas: madrugada de sexta para sábado será a mais fria

Esta noite esperam-se temperaturas negativas na Beira Alta e Trás-os-Montes. Mas o resto do país não escapa à descida das temperaturas. Em Lisboa e Oeiras foram atividados planos de emergência para as pessoas em situação de sem-abrigo. A noite mais fria será a de sexta para sábado - depois as temperaturas sobrem e volta a chuva.