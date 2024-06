Balões de São João com horário limitado para serem lançados

Os balões de São João fazem parte da tradição e enchem o céu naquela que é conhecida como a noite mais longa do ano, no Porto. Este ano, mais uma vez por razões de segurança, há um horário limitado para serem lançados, entre as 22:45 de dia 23 e as 01:00 de dia 24, altura em que o espaço aéreo estará fechado.