Banco de Portugal revê em baixa previsões de crescimento económico

Mário Centeno alerta para a deterioração acentuada das contas públicas - o aumento da despesa é o maior desde 1992 - e diz que políticas desajustadas vão ter de ser corrigidas mais tarde ou mais cedo. E acrescenta: é altura de poupar - famílias, empresas e Estado, todos. São alertas do governador do Banco de Portugal na véspera da apresentação do Orçamento do Estado.