Barbie dita tendência no turismo da Madeira (com direito a cocktail próprio)

Ao longo de décadas a Madeira foi um destino sénior. Hoje a realidade é diferente e a Pérola do Atlântico recebe turistas de todas as idades, com interesses variados. A qualidade transversal à oferta turísticas e a quebra de sazonalidade neste setor são uma realidade.

Os influenciadores digitais, sobretudo na área das viagens, são agora um mercado crescente. Até porque, a Madeira é um destino instragramável.

A hotelaria madeirense reinventa-se assim, dando aso à criatividade e à criação de produtos arrojados. O diretor do Hotel Next, o mais pequeno do Grupo Savoy, garante que os produtos que têm vindo a lançar são, não só “inovadores, como irreverentes indo ao encontro das equipas e dos clientes daquele hotel.” Além disso, Ricardo Augusto lembra que “gostamos de estar sempre a par das tendências da moda”.

E é aqui que a Barbie entra em cena. A boneca mais famosa do mundo dita tendências, também na hotelaria da Madeira. Nos bares do Hotel Next, é agora possível pedir o cocktail da Barbie. O responsável de bebidas desta unidade, revela parte do segredo desta bebida que quer alegrar o verão: “fizemos uma infusão de tequila com morangos, iogurte, depois adicionamos outra tequila e mandámos desenvolver uma hóstia com o logotipo da Barbie para finalizar”.

Quem experimenta diz que “é diferente, cremoso, doce, mas não é demasia”. Noah, turista inglesa, ri e adianta “depois de beber um cocktail destes já me sinto mais Barbie”.

A bebida pede comida e nasceu o hambúrguer de lagosta. Inspirado no que melhor se faz nos restantes irreverentes de Nova Iorque e Milão, o chefe Fernando Silva revela que foram realizadas várias experiências até lançarem este produto inovador. Laurent, turista francês, na Madeira, quis experimentar e não tem dúvidas: “é delicioso, uma agradável surpresa”.