Barragem de Nova Kakhovka: há 16 mil pessoas ameaçadas pelas cheias. Rússia e Ucrânia acusam-se de crime de guerra

É uma catástrofe ambiental e humana no sul da Ucrânia, e tanto esse país como a Rússia acusam-se mutuamente de a ter provocado.

A barragem de Nova Kakhovka, controlada pelos russos, foi destruída de forma aparentemente irremediável, com as águas do Dnipro a provocarem grandes cheias na região de Kherson em ambas as margens do rio. Isto é, em ambos os lados da frente.

Segundo alguns peritos, com a inundação da planície aluvial, será muito difícil fazer operações ofensivas nesta frente durante um mês.