Barrinha da Praia de mira acolhe campeonatos de motos de água

Cem dos melhores pilotos do mundo de motos de água estão a disputar os campeonatos europeu e mundial na Barrinha da Praia de Mira, distrito de Coimbra. A Lagoa é de água doce, mas a poucas dezenas de metros do mar e é um local muito elogiado pelos participantes e pela organização. A reportagem do jornalista João Bizarro.