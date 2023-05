"Se houvesse dúvidas do grau de frenesi e de qual a verdadeira ambição da direita, basta ouvir o que o líder do PSD foi dizer nas jornadas parlamentares", disse António Costa, esta quarta-feira, no referindo-se ao discurso de Luís Montenegro no evento dos sociais-democratas. "É o nosso tempo! Chegou o nosso tempo! Agora é a nossa vez!".

O primeiro-ministro diz ainda que, enquanto o Governo atual "está agarrado ao poder", "o PSD não tem ânsia de chegar ao poder".