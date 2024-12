Bebé de dois anos agredida pelo padrasto. "O corpo da minha filha estava completamente marcado"

Em Almada, uma bebé de dois anos foi transportada ao hospital com o corpo repleto de marcas compatíveis com agressão grave. O caso foi registado pela GNR que deteve o padrasto da menina, depois entrar na residência do homem onde encontraram a menor, juntamente com a mãe, em pânico, fechadas num quarto. Indiciado de violência doméstica e sequestro, o suspeito de 29 anos foi presente a juiz e foi libertado. A TVI falou, em exclusivo, com a mãe da bebé, também ela vítima de violência doméstica.