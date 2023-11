Bebé luso-palestiniana já está internada no Hospital de Santa Maria. "O atraso foi do ministro dos Negócios Estrangeiros"

Esta semana chegou a Lisboa a pequena Nour, de um ano e meio, que foi retirada da Faixa de Gaza. A bébé portuguesa continua internada no Hospital Santa Maria. Mas a TVI sabe que já realizou todos os exames, está estável e em breve pode sair do hospital com o pai. Aguarda apenas a alta dos serviços sociais para poder deixar o hospital com o pai.