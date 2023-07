Um bebé de 14 meses faleceu no seio de uma seita espiritual em Oliveira do Hospital, Coimbra. Há suspeitas de que o bebé não recebeu assistência médica e não se conhecem as causas nem as circunstâncias da morte

SAIBA MAIS

"Temos direito à nossa autodeterminação, às nossas práticas e crenças espirituais": pai do bebé que morreu em seita de Coimbra nega negligência