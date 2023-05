Benefícios fiscais suspeitos: casa de Luís Montenegro não paga IMI e tem IVA reduzido

Luís Montenegro submeteu em 2015 à Câmara de Espinho o pedido de obras de edificação de uma casa de seis andares. O processo foi aprovado em maio de 2016. A moradia de sonho do presidente do PSD acabou por ser integrada na área de reabilitação urbana de Espinho, que só foi aprovada em maio de 2017, fazendo com que Luís Montenegro tivesse direito a isenção de IMI e a IVA reduzido. Em causa está a legalidade dos benefícios fiscais, uma vez que as leis urbanísticas não costumam ter efeitos retroativos.