Em entrevista exclusiva à CNN Portugal, Berta Nunes, deputada do PS e antiga secretária de Estado das Comunidades, admite que recebeu um ofício da Casa Civil do Presidente da República sobre o caso das gémeas luso-brasileiras.

No documento, constava um excerto de um e-mail enviado para a Casa Civil que referia que as gémeas "deviam beneficiar" do medicamento em Portugal, embora já estivessem a receber tratamento no Brasil.