BES: Juíza confirma prescrição de 11 crimes. Ricardo Salgado com menos três

Arranca, dentro de duas semanas, o julgamento do caso grupo Espírito Santo, para onde, alegadamente, Ricardo Salgado desviou dinheiro do BES, provocando a falência do banco. Apesar de ter causado prejuízos de cerca de 12 mil milhões de euros, o julgamento começa mais de uma década depois do colapso do BES e já com 11 crimes prescritos. Até março irão prescrever outros sete, o que deixará Ricardo salgado cada vez mais longe de alguma vez vir a cumprir uma pena de prisão.