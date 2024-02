Beyoncé está imparável: depois de fazer história no top country dos EUA, "Texas Hold'Em" é a canção nº 1 do 'Billboard Hot 100'

É o duplo sucesso do primeiro single do novo álbum de Beyoncé que tem lançamento marcado para 29 de março. A conquista do nº 1 do top 'Hot Country Songs' foi histórica porque foi a primeira vez de uma artista negra. O mesmo tema arrebatou entretanto o nº 1 do 'Billboard Hot 100', confirmando a popularidade crescente e abrangente de "Texas Hold'em".