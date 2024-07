Biden dá cada vez mais gafes e nos democratas a dúvida é grande - até já Deus foi chamado à questão

O atual presidente dos Estados Unidos voltou a assegurar que vai continuar na corrida à Casa Branca, prometendo derrotar mais uma vez Donald Trump. Numa entrevista à ABC News, Biden explicou que estava doente durante o debate e que apenas Deus todo poderoso o poderá fazer abandonar a corrida. Depois do debate com o candidato republicano, os democratas estão preocupados e com dúvidas sobre as capacidades de Joe Biden assumir mais quatro anos de mandato.