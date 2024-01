Antes de serem conhecidos os resultados das primárias no estado de New Hamsphire, Joe Biden fez um discurso na Virgínia.

As palavras do presidente norte-americano foram interrompidas por um protesto pró-Palestina e os manifestantes foram levados para fora do recinto.

Apesar da interrupção, Biden não poupou nas críticas a Donald Trump e no impacto que a antiga presidência teve nos cuidados de saúde das mulheres.