Biden perdoa, Trump responde. "São todos um bando de criminosos"

Depois de conhecer os perdões preventivos assinados por Joe Biden, Donald Trump disse que todos os que tinham sido perdoados pelo seu antecessor eram parte de um "bando de criminosos políticos não solicitados." A poucas horas de terminar o mandato, Biden procedeu à concessão de vários perdões preventivos a figuras de destaque da sua Administração, mas também a democratas e republicanos que se destacaram no Comité do Congresso que investigou a invasão do Capitólio