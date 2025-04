Black Monday? Mercados vivem dia negro com bolsas a caírem por todo o mundo

Na sequência direta da guerra comercial entre os EUA e o resto do mundo, a Bolsa de Lisboa registou o pior dia de sempre desde a pandemia, com uma queda de 5,63%. Na Alemanha, por exemplo, o DAX encerrou a sessão a cair 4,26%. Do outro lado do mundo, em Hong Kong, a bolsa teve uma queda de 13,22%. Foi o pior dia desta bolsa asiática desde a crise financeira de 2008.