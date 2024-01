"Boa!, o fantástico Hércules"; "vem gente graúda aí": uma das maiores operações logísticas de sempre da PJ causou espanto na Madeira

As buscas por suspeita de corrupção na Madeira levaram à maior operação da Polícia Judiciária alguma vez feita fora do continente. Quase 300 inspetores voaram para a Madeira para realizar buscas, acompanhados de dois juízes de instrução criminal, seis magistrados do Ministério Público e seis elementos do núcleo de assessoria técnica da PGR