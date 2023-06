"Boa tentativa. Não podemos atrasar o senhor Presidente": Costa fugiu assim das perguntas dos jornalistas sobre o estado do Governo

O primeiro-ministro visitou esta quarta-feira o Museu do Apartheid, em Joanesburgo, no âmbito de uma viagem oficial a África do Sul, onde está acompanhado do Presidente da República. No final da visita, António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa prestaram declarações aos jornalistas separadamente e ambos rejeitaram comentar questões relacionadas com a política nacional.