Os incentivos destinados aos professores deslocados que queiram dar aulas nas zonas mais carenciadas já estão a dar resultados.

Quem o garante é o ministro da Educação, que indicou, no Parlamento, que as escolas já conseguiram reduzir o número de alunos sem aulas, três semanas depois do arranque do ano letivo, quando mais de 200 mil alunos não tinham professor a pelo menos uma disciplina.