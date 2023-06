Boaventura Sousa Santos reconhece "comportamentos inapropriados", mas rejeita a prática dos "atos graves" de que foi acusado.

O investigador do Centro de Estudos Sociais de Coimbra foi acusado de assédio moral e sexual por ex-investigadoras do centro. Num artigo de opinião publicado no jornal Expresso, Boaventura pede desculpa, mas escreve que "antigamente" estes comportamentos não eram vistos como inapropriados.