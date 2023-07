Boicote à Marcha LGBT? “É mais uma mentira da senhora coordenadora do Bloco de Esquerda"

Após a coordenadora do Bloco de Esquerda ter acusado o presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, de tentar esconder a marcha LGBT na cidade, o autarca afirmou que “a marcha decorreu como em anos anteriores” e acusou Mariana Mortágua de lançar uma “mentira miserável e descarada”.

Na última semana, Mariana Mortágua disse que Rui Moreira não tinha dado sinais, “em momento nenhum, de estar preocupado com a mobilidade das pessoas” e sublinhou que “há vários outros eventos no Porto que colocam em causa a mobilidade e nem por isso foram boicotados”. “O que o presidente da Câmara não quer é a celebração da marcha LGBTI+ no centro da cidade para toda a gente ver”, sustentou a líder do Bloco.

Agora, no seu comentário semanal na CNN Portugal, Rui Moreira garante que a “Marcha teve lugar onde os organizadores queriam sem nenhum contratempo” e que a “Câmara Municipal do Porto não tentou coisíssima nenhuma".