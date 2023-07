Um incêndio deflagrou num navio cargueiro no porto de Nova Jérsia, nos Estados Unidos, na madrugada de quarta para quinta-feira.

O incêndio fez duas vítimas e uma delas é um bombeiro luso americano, de 45 anos, natural de da Torreira, Aveiro. Outros cinco bombeiros ficaram feridos e foram transportados para hospitais locais com queimaduras e problemas respiratórios.

As chamas começaram no décimo andar do navio, que tem bandeira italiana e tinha a bordo cinco mil carros.