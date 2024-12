Bombeiros apelam ao Governo para retomar negociações após suspensão devido ao protesto com petardos e tochas

Os bombeiros sapadores estiveram esta quarta-feira reunidos, sob carácter de urgência, para apelar ao Governo para que sejam retomadas as negociações que foram suspensas na manhã de terça-feira após a manifestação do setor com recurso a tochas e petardos. O executivo tinha afirmado que não aceitava sentar-se à mesa enquanto decorressem os protestos que colocassem em causa a segurança.