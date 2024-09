Brinde fiscal chega já no salário deste mês e repete-se em outubro (mas atenção às contas do IRS)

Depois dos funcionários públicos, foi a vez dos trabalhadores do setor privado sentirem o efeito do bónus fiscal. Os salários deste mês já incorporam os retroativos após as mudanças nas tabelas de retenção do IRS. O bónus vai repetir-se no salário de outubro, mas a partir daí voltará tudo ao normal e há quem tema ‘penalizações’ no reembolso do próximo ano.