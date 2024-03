Bruno Mars não canta em Las Vegas porque é obrigado: dona de casino desmente dívida milionária

Cinco dias depois de ter surgido a notícia de que Bruno Mars teria contraído uma dívida superior a 50 milhões de dólares a jogar póquer em Las Vegas, a dona do casino em questão garante que as alegações são "completamente falsas". Afinal, a residência artística que o artista tem na sala do mesmo casino desde 2016 não é mais do que isso: uma residência artística... de longo prazo.