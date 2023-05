Buscas na Barragem do Arade terminam devido ao mau tempo. "Nada de relevante" foi encontrado, afirma PJ

Com a forte chuva que se fez sentir repentinamente esta terça-feira à tarde, as buscas por indícios no caso de Maddie, na Barragem do Arade, foram dadas como terminadas. A repórter da CNN Portugal Marisa Rodrigues dá conta de apenas alguns trabalhos no interior das tendas que foram montadas, e para onde foram levados os materiais recolhidos durante o dia.

Várias fontes da Polícia Judiciária desmentem que tenham sido encontradas peças de roupa durante as diligências, e afirmam que nada de relevante foi retirado da água.