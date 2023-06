Já só restam cerca de 20 horas de oxigénio nos reservatórios do submersível Titan. As operações de busca mantêm-se e uma das peças chave parece ser o rover Victor 6000, um submersível não tripulado capaz de atingir profundidades semelhantes às do Titan.

Luís Varela de Almeida, jornalista da CNN Portugal, explica o ponto de situação das operações de buscas e das aeronaves e embarcações utilizadas.

