O helicóptero no qual seguia o presidente do Irão caiu numa zona remota perto da fronteira com o Azerbaijão. Terá sido obrigado a uma aterragem forçada devido ao mau tempo.

Não se conhece o estado de saúde de Ebrahim Raisi, apesar de algumas informações não oficias dizerem que a situação é preocupante.

A bordo seguia também o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano.