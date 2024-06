"Cá estamos com o mesmo terror na cabeça": demissão em bloco da administração do hospital de Viseu não surpreende os pais

O conselho de administração da unidade local de saúde de Viseu Dão-Lafões apresentou a demissão. A reação surge depois das duras críticas da ministra da Saúde, que disse, no Parlamento, que as unidades hospitalares tinham "lideranças fracas". Já os pais dizem que o problema não fica por aqui e fazem acusações à diretora do serviço de pediatria.