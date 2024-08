"Cabe aos juízes decidir": Macron nega motivações políticas na detenção do CEO do Telegram

O presidente francês rejeita haver motivações políticas na detenção do diretor-executivo da plataforma Telegram, que permite trocar mensagens encriptadas que se autodestroem sem deixar rasto.

Pavel Durov, de 39 anos, de origem russa, mas com várias nacionalidades e a viver há vários anos no Dubai, foi detido no sábado à chegada a Paris no seu jato privado.

O mandado de captura francês acusa o chamado Zuckerberg russo de promover o terrorismo. Está a ser acusado pela justiça francesa de conivência em crimes que terão utilizado a plataforma de mensagens encriptadas que fundou.