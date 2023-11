Cada vez mais deserto, pouco comércio e indústria. Este é um dos municípios com menor poder de compra

Tabuaço, no distrito de Viseu, é um dos municípios com menor poder de compra do país. A pequena vila tem vindo a perder população e, atualmente, tem pouco mais de 5.000 habitantes. Quem é da terra não fica surpreendido com os dados do INE e até aponta explicações para a realidade. Entre elas, está a falta de comércio e indústria.