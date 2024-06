Cadeiras que custaram 58 mil euros e nunca foram levantadas. Foi por isto que a Segurança Social também foi alvo de buscas

As gêmeas tratadas no Hospital de Santa Maria receberam quatro cadeiras de rodas elétricas, que custaram 58 mil euros, uma situação sem precedentes entre outras crianças com a mesma doença. As cadeiras, fornecidas pelos hospitais de Santa Maria e Alcoitão, não chegaram a ser levantadas pelos pais. A mãe das crianças não informou os médicos que já havia recebido duas cadeiras pagas pela Segurança Social.