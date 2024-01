No episódio desta semana de Café com, o jornalista Anselmo Crespo senta-se à mesa com Rui Rocha.

O presidente da Iniciativa Liberal aborda as críticas das quais o partido tem sido alvo nos últimos tempos e defende que "o entendimento dos membros da IL é de que caminho era este".

"Faz falta quem está, quem está a entrar e fazem falta aqueles que se estão a juntar como membros ou como votantes, e eu espero de facto um crescimento nos dois campos até ao dia 10 de março", afirma.