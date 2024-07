Calor deixa Ourém em alerta - GNR e PJ na rua contra incêndios

Devido a suspeitas de fogo posto, o concelho de Ourém está sob atenção máxima das autoridades. A GNR de Santarém e de Leiria, junto com a Polícia Judiciária, realizam ações conjuntas na região. No ano passado, Ourém foi o concelho do distrito de Santarém com o maior número de ignições, e só esta segunda-feira houve quatro incêndios na área.