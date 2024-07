Calor, trovoada, chuva e até granizo. Julho despede-se com 'cocktail' tropical’

O mês de julho despede-se com um clima um tanto ou quanto tropical: grande parte do território continental ‘acordou’ durante a noite com a trovoada, que foi acompanhada por temperaturas elevadas. Em algumas regiões choveu e noutras houve mesmo queda de granizo. O mau tempo colocou treze distritos do continente sob aviso laranja, ao mesmo tempo que 40 concelhos do interior e sul estão em risco máximo de incêndio.