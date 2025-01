Caminhante alerta PSP para descoberta chocante na Ponta dos Corvos

Foi encontrado um corpo carbonizado num caixote do lixo na Ponta dos Corvos, em Miratejo. O alerta foi dado pouco depois das 9:30 por um popular, que se deparou com aquele cenário quando fazia uma caminhada e se deslocou à esquadra da PSP do Seixal. A Polícia Marítima confirmou a ocorrência. O caso passou, entretanto, para a alçada da Polícia Judiciária (PJ)