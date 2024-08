Caos no SNS: Só num mês, 13 bebés nasceram em ambulâncias

Em julho, 13 bebés vieram ao mundo em ambulâncias devido à crise nos serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia. Com as maternidades sobrecarregadas ou encerradas, os bombeiros têm sido forçados a assumir o papel de parteiros improvisados. Um parto fora do hospital é sempre arriscado, expondo mães e bebés a perigos que podem ser fatais.