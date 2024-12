Captagon ou 'cocaína dos pobres', a droga que sustentou o regime e a riqueza de Bashar al-Assad

Com a queda do regime começam a ser expostas as fontes de enriquecimento ilícito da família Assad. Foi descoberto em Damasco um laboratório à escala industrial onde era produzida a droga captagon, apelidada de 'cocaína dos pobres' e que fornece todo o Médio Oriente e o Norte de África. A fábrica operava no interior de um quartel, a unidade militar era comandada por Maher al-Assad, irmão do presidente deposto.