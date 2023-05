Linda Pereira, especialista em protocolo de Estado, falou sobre aquele que será o sucessor da rainha Isabel ll, afirmando que Carlos lll tem sido "muito mal retratado" pela imprensa.

Declarou ainda que o futuro rei "não é aquela pessoa de vassalagem", mas "é afetuoso" e "gosta de ir ter com as pessoas". Mais até do que a anterior monarca.