Carneiro candidata-se à liderança do PS defendendo o Estado Social, uma gestão com contas certas e uma economia dinâmica

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, apresentou a sua canditatura à lidernaça do PS com a "consciência do enorme desafio e da enorme responsabilidade que ela implica". "É um imperativo de consciência em tempos tão difíceis. Sou convictamente um militante do socialismo democrático e tenho por certo que a clareza de tal opção ideológica fundada nos valores do humanismo, da fraternidade, da igualdade e da solidariedade é a melhor inspiração para a construção de um mundo melhor".

"Candidato-me porque acredito na vitalidade essencial do projeto político e programático apresentado pelo PS aos portugueses e cujo legado apostando no Estado Social, numa gestão com contas certas, numa economia dinâmica e em respostas estruturadas aos desafios dos nossos tempos."